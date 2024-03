Sky, Ugolini: "Osimhen fuori mi ha stupito, bel segnale di Calzona: vi spiego e sul nuovo allenatore vi do un indizio"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante 'Ne Parliamo il Lunedì':

“Sapevo che Osimhen andasse in panchina ma anche che potesse entrare. Sono rimasto stupito dal mancato ingresso, Calzona ha dato un bel segnale per far emergere il gruppo e non i singoli. Quando Osimhen è tornato dalla Coppa d'Africa decise di non andare in panchina, ieri l'ha fatto ma non è entrato. Di Lorenzo? Giusto che abbia qualche possibilità in più, per quanto fatto con la maglia del Napoli, ma anche Mazzocchi va valutato. Va scelto prima il nuovo direttore sportivo e poi l'allenatore. Sappiamo che sceglie De Laurentiis, ma di certo non si mette lì a sfogliare l'album e poi decide. Non è che Giuntoli non gli avesse mai parlato di Spalletti ecco. È la decisione finale che è sua. Voglio ricordare una cosa: era Meluso il direttore sportivo allo Spezia con Italiano. Gaetano? Nel Napoli non l'ho mai visto ai livelli della Cremonese e del Cagliari. Forse andava accompagnato e inserito in maniera diversa, non è colpa del ragazzo".