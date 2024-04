Calciomercato Napoli - Il PSG potrebbe diventare campione di Francia qualora riuscisse a vincere contro il Le Havre domani. Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della stagione in corso e della prossima, dimostrando di non temere l'addio di Kylian Mbappe:

"Avevamo una nuova rosa, con tanti giocatori a inizio anno. La costruzione continua, sono convinto che l'anno prossimo saremo migliori, questo è il messaggio che voglio mandare ai miei giocatori".