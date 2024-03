Sky, Modugno: "Se Kvara avrà sensazioni positive, giocherà titolare contro l’Atalanta. Juan Jesus? Ha deciso di non ricorrere alla giustizia ordinaria"

Gli ultimi aggiornamenti sul Napoli e sulle condizioni di Kvaratskhelia arrivano da Francesco Modugno e dalla redazione di Sky:

«Kvara ha ancora un po’ di fastidio, qualche dolorino. Oggi gli accertamenti, è rientrato dalla nazionale felice. Ha portato la Georgia agli Europei e sta per diventare papa. Però la faccia è un po’ così. Deve aspettare domani, non si arrende nonostante la cautela. “Forte contrattura”, questa l’espressione utilizzata dai medici. La rifinitura sarà una sorta di test, solleciterà il muscolo e testerà la reazione alla fatica. Poi le sensazioni e l’intesa con Calzona e lo staff medico che decideranno. Se sarà nella condizione Kvara giocherà titolare nel tridente con Osimhen e Politano. I tempi sono strettissimi. Sulla formazione, Mario Rui più di Olivera. Juan Jesus ha deciso con il suo entourage di non ricorrere alla giustizia ordinaria. La questione rimane nell’ambito del sistema calcio. Però tanto l’affetto che avverte attorno a lui. Abbiamo raccontato dei messaggi di Maignan e della telefonata con Vinicius. Un movimento generale che sfocerà sabato allo stadio con più di qualche iniziativa, anche dallo spogliatoio. Tutto legato all’hashtag #iostoconjj».