Di Vaio: "Ho girato uno spot coi giocatori del Napoli, vi racconto com'erano sul set"

Giuseppe Di Vaio, produttore e regista dello spot pubblicitario Ssc Napoli per Garofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Tutti al VAR" in onda ogni venerdì su Sportitalia:

Cosa dovrebbe fare De Laurentiis dopo questa stagione?

“Al presidente posso augurare di ritornare, quanto prima, alla visione che ha contraddistinto la sua gestione del club in questi anni, e che ci ha portato a gioire nei mesi precedenti”

Qual era il clima nello spogliatoio del Napoli quando ha lavorato con i calciatori azzurri?

“Ci tengo a precisare che non lavoro direttamente per il Napoli. Ho lavorato per alcuni spot con i calciatori azzurri protagonisti, tra cui uno girato ad ottobre. Il clima è sempre molto professionale. C’era un clima non proprio spensieratissimo, ma molto dipende anche da me, che sono una persona molto precisa”

Come vedrebbe Hamsik sulla panchina azzurra?

“Fossi in lui, ci farei un pensiero. Sono convinto che ci siano degli sportivi che riescono a guardare le cose dall’alto. Secondo me, Marek è uno di questi. Lo scorso anno, però, avrei puntato su Thiago Motta”

Chi vede favorito nella corsa alla Champions?

“Vedo Bologna e Atalanta avvantaggiate. I bergamaschi sono molto forti e quello dei felsinei è, ormai, un treno che è partito”

Come giudica il fallimento degli azzurri, quest’anno?

“In America, la sconfitta è accolta con toni molto meno drammatici. Faccio l’esempio dei Chicago Bulls di Jordan che, dopo aver vinto il titolo da squadra più importante della storia, non seppe confermarsi la stagione successiva. Dunque, quella attuale potrebbe essere una fase transitoria, per poi ripartire il prossimo anno”