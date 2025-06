Arrivano le ultimissime di calciomercato di Alfredo Pedullà su Raspadori e Beukema:

"Ci sarà una riunione nelle prossime ore in casa Lazio tra Sarri e il ds Fabiani e piace tanto Raspadori che è in cima alla lista, dipenderà anche dal Napoli e dalle altre proposte che ha. Deciderà Raspadori anche se vorrà andare a giocare titolare o in un altro club che rischia di non essere titolare. C’è il sì per Beukema, ma non è una trattativa che si può chiudere in maniera imminente".