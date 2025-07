Arriverà sicuramente un esterno offensivo? Non è detto! CorSport: resiste un'ipotesi alternativa in casa Napoli, coinvolto Raspadori

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli farà le sue valutazioni prima di scegliere il nuovo attaccante che può andare a completare la batteria degli esterni. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Arriverà sicuramente? Non è detto. Sterling e Grealish sono idee che stuzzicano ma sono piste complesse per i parametri dell'ingaggio, così resiste un'altra ipotesi alternativa, ovvero la permanenza di Raspadori, interprete duttile per il quale Conte nutre grande stima e che nel gioco delle coppie può giocare ovunque. Ci saranno valutazioni approfondite”