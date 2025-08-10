Raspadori è arrivato a Madrid: domani le visite mediche con l'Atletico

Raspadori è arrivato a Madrid! Arriva la conferma dei colleghi spagnoli di As, Jack è partito per la Spagna ed è arrivato in città. Domani le visite mediche con l'Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori è arrivato a Madrid! Sta per iniziare ufficialmente la nuova avventura del talento italiano con l’Atletico Madrid.di Simeone che ha investito compresi bonus circa 26 milioni di euro per il calciatore prelevato dal Napoli. Come riportato dai colleghi spagnoli di AS, nella giornata di domani Raspadori sosterrà le visite mediche di ritoper poi firmare un contratto quinquennale con l'Atletico Madrid che lo legherà fino al 2029 al club spagnolo. La foto con un tifosi che ha beccato Raspadori in aeroporto in direzione Madrid.

