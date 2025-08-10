Miguel Gutierrez: ecco quando è atteso in Italia per le visite mediche col Napoli, la data

Ultime notizie calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela quando arriverà Miguel Gutiérrez:

"L’arrivo di Miguel Gutierrez è imminente: l’operazione è virtualmente conclusa sulla base di 20 milioni di euro e si attende soltanto che venga confermato il programma di viaggio. Il 24enne di Madrid dovrebbe sbarcare in Italia all’inizio della prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche e poi aggregarsi al gruppo. È reduce da un intervento di pulizia alla caviglia e sarà al top a settembre".