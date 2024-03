Inacio Pià a CN24: "Napoli? Se domani non vince è al 99% fuori dalla corsa Champions"

Inacio Pià, doppio ex di Napoli e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Bisogna mettere un punti su episodi di razzismo nel calcio. Vedere che ci sono situazioni del genere nel 2024 fa male, ma nessuno si assume le responsabilità su questi temi. Acerbi ha sbagliato, altrimenti non avrebbe chiesto scusa. La scelta della Federazione ha creato un precedente, penso che non si risolverà mai niente. Se uno come Vinicius si mette a pianmgere significa che non ce la fa più. E' un qualcosa che fa perdere la passione a tutti, anche agli stessi calciatori. Chi deve prendersi le responsabilità intervenga e prenda la situazione in mano.

Per fortuna non ho mai vissuto situazioni come Juan Jesus, ma ho avuto tanti compagni che sono stati oggetti di insulti pesanti. C'era chi non reagiva mantenendo la calma e chi invece ne risentiva. La gara di domani è più importante per il Napoli, se non farà risultato pieno al 99% non lotterà per la Champions. Quest'anno gli azzurri hanno avuto troppi bassi ed alti. L'Atalanta ha qualche acciacco, ma è una squadra viva".