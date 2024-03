Guido Clemente di San Luca a CN24: "Serviva maggiori indagini, non è stato giusto credere ad uno rispetto l'altro"

Il prof Guido Clemente di San Luca è intervenuto in diretta a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"La Giustizia Sportiva ha fatto diversamente questa volta rispetto il solito. Non c'è prova e quindi è stato assolto Acerbi, ma ci sono tante domande. E allora per quale motivo credi ad uno rispetto che l'altro? Andava fatto un supplemento di indagine parlando anche con altri giocatori. Capisco che non ci sono elementi, ma da quei video si vede che ci sono giocatori vicini ai giocatori interessati che avrebbero potuto sentire qualcosa. L'offesa in campo è normale, ma questa non è più una questione di campo è un'offesa razziale. La decisione è superficiale e contradditoria, non hai elemento per credere ad uno o ad un altro, quindi andava fatto un supplemento di indagine. Sono convinto che Acerbi non è razzista".