Cammaroto: "Conte-Napoli: ecco cosa mi ha rivelato un ex Juve"

Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sul futuro di Antonio Conte

"Conte è entusiasta dell'opportunità di allenare in una piazza come Napoli, e tra l'altro un suo ex calciatore della Juve mi diceva che il tecnico ha la grande convinzione di poter vincere lo scudetto con il Napoli. De Laurentiis che ha il sì del tecnico salentino e a questo punto può chiudere un colpo clamoroso. Le prossime ore diventano decisive ma c'è una stretta di mano sulla durata del contratto (2 stagioni e opzione per il terzo) e sulle cifre ma anche sul mercato".