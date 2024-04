Mediaset - Conte-Napoli, accordo sempre più vicino: spunta la possibile data dell'annuncio

Calciomercato Napoli. Sono giorni importanti per quanto riguarda il nome del prossimo allenatore del Napoli: il grande sogno di De Laurentiis resta quello di Antonio Conte, con il patron azzurro che sta provando a chiudere il colpo in queste ore.

Conte-Napoli, c'è la data dell'annuncio?

Gli ultimi aggiornamenti riportano di un accordo imminente tra Conte ed il Napoli sulla base di un triennale da 6,5 milioni a stagione. Le parti avrebbero anche già trovato intesa sul mercato da effettuare ed altre aspetti legati alla gestione.

Segnali importanti, che lascerebbero ben sperare per la fumata bianca. In tal senso, i colleghi di Sportmediaset, scrivono che "sebbene si vociferi di un annuncio importante che il patron vorrebbe fare tra il 2 e il 4 maggio, quando uscirà nei cinema il film dello scudetto, il tutto sarebbe rimandato a fine stagione per rispetto del lavoro di Calzona".