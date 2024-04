CorSport - Le scelte di Calzona per Napoli-Roma: due novità dal primo minuto

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Corrieredello Sport dovrebbero essere due le novità dal primo minuto nella formazione che domani scenderà in campo contro la Roma allo stadio Maradona:

"Per quel che riguarda la formazione, il tecnico valuta con attenzione uomini e condizioni: Olivera ha svolto anche ieri una parte di lavoro in gruppo e una parte di personalizzato in campo, e a questo punto è scontato il rilancio di Mario Rui dal 1’ dopo la squalifica. Identico discorso per Rrahmani: toccherà a lui agire al centro della difesa al fianco di Juan Jesus; Di Lorenzo a destra. A centrocampo dovrebbero essere confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski; nel tridente Politano, Osimhen e Kvara".