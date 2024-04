Il Roma - C'è il sì di Conte al Napoli, ma ora attende i dettagli del progetto De Laurentiis

Non è fatta, ma Antonio Conte si avvicina al Napoli. Ieri si sono diffuse voci di un accordo ormai definito e concluso, ma forse non è ancora così. I riscontri però ci sono: l'allenatore pugliese avrebbe parlato con la sua famiglia e dato la disponibilità a diventare il nuovo allenatore della squadra azzurra. La disponibilità sarebbe arrivata a De Laurentiis proprio dal diretto interessato, ma non è ancora fatta. Conte attende ora di avere sul tavolo il progetto tecnico per le prossime due stagioni. Arrivi, partenze e conferme. Però sarebbe pronto a intraprendere questa avventura, ma tocca a De Laurentiis dare la sterzata decisiva. Conte avrebbe accettato un accordo triennale (dovrebbe essere un biennale con opzione) a 6.5 milioni l'anno più altri 500mila di bonus.

Contratto molto simile a quello di Ancelotti, e quindi biennale. L'ex allenatore del Tottenham accetterebbe di lavorare al fianco di Manna ed è interessato a un lavoro di prospettiva, ma a patto di avere subito una squadra competitiva. L'obiettivo resterebbe il quarto (o quinto) posto per la Champions e la vittoria di un trofeo. Non ci sarebbero preclusioni sulle coppe europee, Conte accetterebbe anche senza Europa. Quello che avrebbe chiesto è la conferma dei giocatori più importanti, salvo i partenti ormai conclamati, come Zielinski, i vari prestiti e quasi sicuramente Osimhen. Niente rivoluzioni e diaspore, quindi, ma innesti mirati. De Laurentiis punta sul grande carisma dell'allenatore pugliese per risvegliare energie e motivazioni nei giocatori. Si vocifera di un annuncio importante che il patron vorrebbe fare tra il 2 e il 4 maggio, quando uscirà nei cinema il film dello scudetto.

C'è chi punta sul gioco di parole "Con Te", per dare indizi sul nuovo allenatore. Addirittura c'è chi giura che l'accordo con l'ex Juventus sia fatto e chiuso da dicembre in vista della prossima stagione. In realtà, per il momento sarà rispettato il lavoro di Calzona, e per eventuali annunci si aspetterà la fine della stagione. Tocca a De Laurentiis l'ultima parola e dare il via libera alla onerosa operazione. Sembra ormai evidente, questo è sicuro, che il presidente ha abbandonato la pista dei tecnici giovani e/o emergenti. Il disastro attuale, con la squadra svuotata e demotivata, richiede l'arrivo di un allenatore di prestigio e carisma, che possa mettere soggezione positiva ai giocatori e cambiare subito musica. Aurelio non se la sente di scommettere ancora, considerando che ha già puntato su un giovane per il ruolo di direttore sportivo. In panchina vorrebbe un allenatore importante. Conte, che forse aspettava Milan, Juventus o Manchester United, si sarebbe convinto che l'esperienza a Napoli possa ridargli stimoli ed entusiasmo, che da uomo del sud ha sempre ricercato come energia positiva per tornare a vincere dopo la non positiva esperienza col Tottenham.