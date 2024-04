Calciomercato Napoli, si allontana Guido Rodriguez! Il centrocampista è stato "prenotato" da una big

Calciomercato Napoli. Guido Rodriguez, centrocampista argentino in scadenza con il Betis Siviglia, è uno dei nomi monitorati dal Napoli in vista della prossima stagione. 

Quello di Guido Rodriguez, però, è un nome che rischia di allontanarsi dall'orbita Napoli. Ecco quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia: 

Conferme sia dalla Spagna che dall‚ÄôArgentina: il Barcelona ha prenotato Guido Rodriguez del Betis per la prossima stagione. Il ruolo di ‚Äúpivote‚ÄĚ sar√† la priorit√† per la prossima estate e Rodriguez a costo zero √® un‚Äôopzione che i blaugrana non vogliono farsi scappare.