Focolari: “Conte non verrà e vi spiego perché. Il Napoli vive una situazione imbarazzante, ma è colpa anche dell’avere un vice-allenatore come tecnico"

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista:

“Conte non verrà al Napoli. Ha un carattere troppo forte per la gestione De Laurentiis. Ricordiamo tutti come lasciò la Juventus e non avrebbe senso avvicinarsi al Napoli in una stagione dove andrà via Osimhen e qualche altro campione. Conte è uno che va dove gli promettono grandi rose e grandi investimenti. De Laurentiis sarà anche un uomo da acquisto top, ma questa non mi sembra comunque la situazione ideale per vedere Conte al Napoli.

Italiano? Anche se dovesse vincere la Conference League, resta un allenatore inferiore a Pioli. Io prenderei il rossonero senza pensarci: ha più esperienza, ha idee concrete ed ha vinto uno Scudetto da sfavorito in carriera. La Conference è una competizione di consolazione, non dimentichiamolo… A Roma l’hanno festeggiata in quella maniera perché c’era Mourinho, ma non è una competizione che dà lustro. Su Italiano ho dubbi seri che possa far bene in una big, sia per questioni caratteriali che per sistema difensivo. È uno che gestisce la squadra con tanti cambi e non lo ritengo adatto ad una piazza come Napoli.

Ora il Napoli vive una situazione imbarazzante, ma è colpa anche dell’avere un vice-allenatore come tecnico. Il vero allenatore sembra De Laurentiis… La colpa va data, però, anche ai calciatori. Lo scorso anno avranno dato più del proprio valore reale, come Anguissa o chi altro. Ora sembrano tutti dei brocchi”