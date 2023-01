Calcio Napoli - Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Scambio Sirigu-Gollini? Ma Sirigu cosa va a fare a Firenze? La Viola ha Terracciano come titolare e Sirigu non giocherebbe mai. Demme? Lo terrei in rosa, può tornare utile. Francamente non cambierei nulla. Mazzarri alla Salernitana? Lui non è abituato a lottare per non retrocedere.