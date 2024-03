Fedele: "Calzona non sarà riconfermato per i cambi, il Napoli sta già scegliendo il nuovo allenatore"

“Il Napoli ieri aveva l'obbligo di vincere perché il pareggio non serviva. Ha vinto con la Juve immeritatamente e poi ha steccato le altre partite. Io- ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - non vedo progressi in questa squadra che ha sempre gli stessi difetti: non ha copertura difensiva soprattutto sugli esterni. Dal punto di vista fisico e atletico si, il Napoli è cresciuto"

"L'argomento arbitri non mi appassiona. Noi giustifichiamo un risultato negativo o positivo o con i discorsi sugli arbitri o perché Lindstrom si è mangiato il gol di testa e non vediamo tutto quello che non è stato fatto dagli avversari o per imprecisione o per bravura. Come è capitato ieri con Meret, che ha salvato 3-4 palle gole e due le ha salvate Jesus. Una, soprattutto, nel primo tempo con una grande chiusura su Lautaro. Il calcio è fatto anche di azioni pericolose e tiri in porta. E ieri il Napoli non ha tirato. Se la media punti a partita è la migliore dopo Garcia e Mazzarri è perché fa differenza l'avversario. E dirò che senza Osimhen il Napoli è inconsistente.

Per me è difficile che il Napoli arrivi al 5° posto se nulla cambia. E sono certo che Calzona non sarà riconfermato anche perché è molto ostinato nei cambi, legge poco la partita. E secondo me il Napoli sta già scegliendo l'allenatore per l'anno prossimo. Sul discorso razzismo e le dichiarazioni di Acerbi, se fosse tutto vero il calciatore non meriterebbe solo l'esclusione dalla Nazionale ma anche una lunga squalifica. Se certe cose le dici quasi in automatico vuol dire che nel subconscio le hai pensate. Diventa inutile qualsiasi tentativo di “fuga””