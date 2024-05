Criscitiello distrugge Spalletti: "Ma puoi convocare Fagioli e "premiarlo" con l'Europeo?" | VIDEO

Ieri ha fatto discutere la scelta di Spalletti di convocare Fagioli, ai microfoni di Sportitalia poi anche il direttore Michele Criscitiello s'è espresso così duramente:

"Luciano, ti stimiamo e rispettiamo, va bene che la Federazione lascia tutti impuniti... Ma puoi convocare Fagioli? Non gioca da mesi. Ma almeno dai un segnale ai ragazzi, al futuro. Questo ragazzo ha scontato una pena, mi sembra abbastanza chiaro, ad orologeria affinché scadesse prima dell'Europeo. Già come Federazione abbiamo una credibilità pari allo zero, ma che credibilità abbiamo convocando Fagioli? Ma tu, fai finire la stagione. Il ragazzo avrà pagato le sue colpe e l'anno prossimo inizia il ritiro. Nessuno vuole sparare su Fagioli, ma adesso fai finire la stagione: la solita pagliacciata italiana. Tu da CT devi dare un segnale ai giovani, che certi comportamenti non si devono avere. Fagioli doveva pagare fino alla fine della stagione sportiva, non puoi premiarlo convocandolo all'Europeo! Non gioca da mesi, tu commissario tecnico non puoi premiarlo con l'Europeo. La stagione doveva finire così, già la pre-convocazione è sbagliata: Spalletti ha seguito l'onda della Federazione, invece doveva dare un segnale ai ragazzi. Non è un suo problema, è un problema della Juve il suo reintegro. Doveva fare un passo indietro, è andato invece indietro a chi gli ha detto: 'Puoi chiamarlo'. Da Spalletti questo non ce lo aspettavamo, ci sono centinaia di centrocampisti".