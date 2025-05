Inter, Asllani: "Scudetto? Nel calcio non si sa mai. Fatemi però dire una cosa sul Napoli"

Krjstian Asllani, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al termine della gara contro il Verona:

"Com'è stato scelto il rigorista? Abbiamo provato io, Zielinski e Arna, ma in campo hanno deciso, soprattutto Arna, di lasciarmi questo rigore quindi lo ringrazio. Ci crediamo ancora allo scudetto e al fatto che il Napoli possa cadere? Sì, ci crediamo fino alla fine, finché non c'è la matematica certezza. Giochiamo queste partite perché sappiamo che nel calcio può capitare di tutto, poi bisogna fare i complimenti anche a loro che hanno fatto un grandissimo campionato, però nel calcio non si sa mai. Stiamo lì e aspettiamo"