Marchegiani non si trattiene: "Bassissimo livello, avete visto Lukaku a Lecce?"

Ultimissime Calcio Napoli - Presente negli studi di Sky per SkyCalcioClub, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato di Romelu Lukaku dopo la vittoria pesantissima del Napoli a Lecce in ottica scudetto.

“Lukaku da un punto di vista tecnico è stato di bassissimo livello a mio parere personale a Lecce, ma estremamente funzionale per la squadra poiché lotta, si sacrifica per il gruppo e carica i comapgni. Nel contesto della squadra diventa fondamentale, in questo diventa bravissimo”.