Intervistato da SkySport per la promozione in Serie A del suo Pisa, Filippo Inzaghi ha parlato anche della stagione in corsa del fratello Simone alla guida dell’Inter: “Sì, l’ho già sentito ovviamente per questo traguardo. È stato uno dei primi. È un esempio, un grandissimo allenatore. Sta facendo una stagione straordinaria perché essere in lotta fino alla fine su 3 fronti è un qualcosa di fantastico. Ora martedì se la gioca. È un bravissimo allenatore e uomo, gli auguro il meglio”.