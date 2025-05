Infortunio Lautaro: annuncio SkySport in vista di Inter-Barcellona

Ultimissime Champions League, ansia Lautaro in casa Inter in vista del match di ritorno per la semifinale di martedì contro il Barcellona. All’andata, infatti, il centravanti argentino ha subito un infortunio che lo mette a fortissimo rischio per una gara che potrebbe valere una stagione per i nerazzurri. E arrivano aggiornamenti a tal proposito.

Infortunio Lautaro: aggiornamento Sky per Inter-Barcellona

Secondo quanto riferito da SkySport, l’attaccante sudamericano ha lavorato ancora a parte sinonimo dunque di non buone notizie. Tuttavia, dovesse esserci anche un minimo spiraglio nella rifinitura delle prossime ore, Simone Inzaghi lo schiererà. Ma al momento è più "no" che "sì".