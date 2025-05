Ultime notizie SSC Napoli - La missione del Napoli continua, così come Conte continua a fare il pompiere, scrive la Gazzetta dello Sport.

“La realtà è che il Napoli è vicino a un titolo che avrebbe dell’incredibile visto il cammino. Antonio tocca le corde dell’orgoglio. Ha scelto Napoli per lasciare il segno. Altri tre passi per entrare nella storia e non solo del club: sarebbe il primo allenatore a vincere su tre panchine diverse”