Chi critica Conte farebbe bene a documentarsi, questo rischia di diventare il capolavoro della sua carriera

Ultime notizie SSC Napoli - Chi critica Conte farebbe bene a documentarsi, scrive il Corriere dello Sport.

“Il suo palmares dice molto di più di tante chiacchiere inutili. Questo rischia di diventare il capolavoro della sua carriera. Ancora una volta costruito con la sua specialità, la solidità.

Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa, restando a lungo senza Buongiorno. Rrahmani è stato un gigante, accanto a lui ha fatto bene Juan Jesus, non ha sfigurato Rafa Marin e si è esaltato ieri anche Olivera.

Conte difficilmente sbaglia le mosse. I prodigi non si costruiscono dal nulla, non sono materia per tutti. Possono permetterseli solo quei pochi che sanno scrivere la storia”