Coelli a CN24: "Ballardini ha cambiato la mentalità della Cremonese: le ultime sulla formazione in vista del Napoli"

Lorenzo Coelli, giornalista di Cuore GrigioRosso, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Coelli sulla sfida Napoli Cremonese

"Il lavoro di Ballardini è positivo fino a questo momento. A partire dalla partita del Maradona, abbiamo visto una squadra diversa con una difesa che si gestisce meglio e riesce ad essere un po' più cinica. Manca ancora la vittoria in campionato ma le novità si sono viste. Oltre alle difficoltà che ci sono state, Alvini ha avuto anche altri problemi. La Cremonese era prima una squadra che faceva tanti tiri anche se con pochi gol. Ballardini non avrà una scelta ampia in attacco per i tanti infortuni. Ci sarà Chiriches, ex. Sernicola e Valeri cominceranno dall'inizio. Okereke e Dessers sarannno assenti, Ciofani partirà titolare".

