Sky - Gudmundsson-Napoli, è il primo obiettivo! E' la garanzia per il prossimo allenatore

Calciomercato Napoli - Il Napoli si prepara ad accogliere il nuovo allenatore per la prossima stagione e il futuro. Intanto, si guarda già al mercato dove c'è Albert Gudmundsson che è il primo obiettivo. Questo quanto confermato da Massimo Ugolini di Sky Sport:

"E proprio sul mercato intanto il Napoli continua a lavorare. Gudmundsson del Genoa il primo obiettivo per migliorare la rosa. Si tratta con il club per trovare un’intesa per il cartellino del giocatore, che interessa anche alla Juventus. 14 gol e 3 assist in campionato. Una garanzia, senza ombra di dubbio, per qualsiasi allenatore siederà sulla panchina azzurra".