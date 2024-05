Calciomercato Napoli, l'agente di Lucumì: "L'azzurro è un sogno! A fine stagione..."

Calciomercato Napoli- A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Rondanini, agente di John Lucumì del Bologna. Il procuratore ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli.

“E’ un anno fantastico per Lucumì a livello sportivo e umano. Ha avuto un bambino e tra poco parteciperà anche alla coppa America. Con Sartori c’è un progetto ambizioso, è uno che realizza i sogni delle squadre e a Bologna si è formata una squadra importante. Poi, l’allenatore è innovativo e fa giocare bene la squadra a calcio. Il successo del Bologna è generale, spero che resti Thiago Motta perchè è troppo importante per il Bologna in Champions.

Lucumì al Napoli? Adesso dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi del calciatore: il primo lo ha conquistato ed è la Champions, poi vuole affermarsi nel suo ruolo anche nella prossima stagione. Napoli è il sogno di tutti, è la squadra per sempre, quella che ricorderemo tutti, ma siamo concentrati sulla stagione e poi si vedrà. Molte squadre si sono interessate a Lucumì, anche il Napoli, ma il futuro si vedrà. Lui è colombiano.

Il sogno di Lucumì è giocare al livello più alto possibile. La Premier è ancora il punto di arrivo per i giocatori, ma lui con l’Italia ha fatto un grande passo avanti, venendo dal Belgio. Vincere trofei e riempire la sua vetrina sarebbe bello, ma anche la Nazionale è un traguardo importante”.