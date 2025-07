Cannella a CN24: "Una qualità di Manna ha stregato lo staff del Napoli. Lucca? Con Conte può migliorare"

Calciomercato Napoli - Giuseppe Cannella ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 TV:

“Il Napoli sta facendo tutte le cose in modo giusto. C’è curiosità di vedere i nuovi acquisti, questo Sun gruppo che può imporsi negli anni anche a livello europeo. Manna? Ama poco apparire, questo ha fatto così che piacesse molto allo staff azzurro. Sta operando in silenzio e sta facendo bene anche se mi piacerebbe se il Napoli facesse qualche calciatore italiano tipo Chiesa o Zaccagni.

Lucca? Sia un profilo interessante perché italiano e perché Conte ha sempre migliorato questa tipologia calciatore. Pensate un po’ a Pellè in Nazionale proprio sotto la sua gestione. Per me è una valida alternativa a Lukaku e può diventare un titolare nella nostra Nazionale”.