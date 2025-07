Foschi: "Zaccagni? Ho l'impressione che possa giocare a Napoli il prossimo anno"

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"E' sempre stato così, se un calciatore vale due quando arrivano le big gli chiedono il triplo. Il Napoli sta lavorando bene da tre o quattro anni, poi la conferma di Conte la dice lunga perché il tecnico ha chiesto un qualcosa in più e l'ha ottenuto. Sono convinto che il bello, per il Napoli, debba ancora venire. Il Napoli è una pretendente in Europa e per rivincere in Italia. Zaccagni? Ho l'impressione che possa giocare a Napoli il prossimo anno. Dipende dalla volontà del calciatore, ma Conte lo conosce benissimo perché nello scouting del Napoli c'è un personaggio che è un fuoriclasse che è Micheli".