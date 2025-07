CdS - Il Napoli si chiama fuori per Lookman: individuate tre alternative al bomber Atalanta

Calciomercato Napoli - L'obiettivo degli azzurri - in questa fase di mercato - è un ala sinistra. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli ha scelto di tirarsi fuori dalla corsa a Lookman: il calciatore ha espresso la volontà di giocare nell'Inter. Quasi identico discorso per Dan Ndoye. La trattativa con il Bologna non si è sbloccata e l'offerta del Nottingham è più alta.

