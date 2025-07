Sportitalia - Il Napoli non è in corsa per Lookman: ultimo contatto 20 giorni fa, Conte ha una perplessità

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro di Ademola Lookman direttamente dal suo profilo YouTube.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lookman? Il Napoli non c’è in questo momento. L'ultimo contatto c’è stato 20 giorni fa, forse qualcosa in più. Il Napoli ha chiesto info all’Atalanta che però non ne voleva parlare.

Il Napoli ovviamente gradisce Lookman, ma ci sono delle perplessità perché Conte vuole un esterno che segua il binario e che non vada verso il centro. Oggi c’è soltanto l’Inter”.