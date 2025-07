Repubblica - Samuel Lino alternativa a Ndoye: l'Atletico Madrid fissa il prezzo, sondaggio del Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua ad avere Dan Ndoye in cima alla lista dei desideri. L’affare per il giocatore del Bologna, però, non è affatto chiuso: l’inserimento del Nottingham Forest e l’alta richiesta del Bologna hanno frenato bruscamente la trattativa. Intanto, l’edizione online de la Repubblica svela nuovi aggiornamenti di calciomercato per quanto riguarda gli esterni. Il Napoli starebbe già pensando ad un’alternativa: gli azzurri hanno infatti sondato il terreno per Samuel Lino, esterno dell’Atletico Madrid. La richiesta degli spagnoli è chiara e alla portata delle spese azzurre: servono 25 milioni di euro per portarlo via da Madrid.