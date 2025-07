Calciomercato SSC Napoli - Sta per lasciare la maglia azzurra l’attaccante Giovanni Simeone, destinazione Pisa. Capitolo Giacomo Raspadori? Per il Napoli decide lui. Se vuole andare via, nessuno lo tratterrà. Ma Jack manda solo segnali rassicuranti: vuole restare con Antonio Conte, scrive Il Mattino.