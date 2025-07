Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione su Milinkovic Savic:

"Napoli e Torino sono in ottimi rapporti, stanno definendo gli ultimi dettagli. Il Napoli ha un accordo con il giocatore e ha ottimi rapporti con i suoi agenti. Si sta continuando a lavorare su questo affare aspettando il via libera, ma il Napoli vuole un portiere, Conte vuole un portiere e il discorso Milinkovic-Savic resta assolutamente in piedi".