TMW - Ndoye-Napoli, affare a rischio: Manna ha già trovato l'alternativa, il nome

Calciomercato Napoli - Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis sono ancora sulle tracce di Dan Ndoye. C'è ancora distanza tra gli azzurri e gli emiliani per il cartellino del giocatore e l'inserimento del Nottingham Forest rischia di mandare tutto in fumo. Gli inglesi fanno sul serio, ma il Bologna chiede 40 milioni e non ha intenzione di scendere sotto tale cifra.

Calciomercato Napoli, idea Zaccagni come piano B a Ndoye

Qualora l'affare dovesse del tutto saltare, il ds Giovanni Manna avrebbe già individuato una valida alternativa: si tratta di Antonio Nusa, giocatore del Red Bull Salisburgo. Per portarlo in azzurro servono circa 35 milioni di euro, anche se il suo profilo lascia qualche perplessità. Come riferisce TMW, gli azzurri cercherebbero un profilo più pronto ed esperto. In ogni caso, però, la cifra di base per portarlo via dalla sua attuale squadra sembra essere esattamente quanto De Laurentiis sembra intenzionato a spendere.