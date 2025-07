Alvino svela: "Milinkovic-Savic? Cairo e De Laurentiis faticano ad andare d'accordo, freno a mano tirato"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"I giocatori che piacciono a Conte devono avere la testa giusta. Grealish invece ha tanti grilli per la testa. Invece Chiesa si vuole rimettere in gioco. L'unico di riportarlo ad un livello tale da ambire anche alla nazionale è proprio Conte. Il Napoli ha le idee chiare, sa quello che vuole. Il freno a mano è stato tirato su Milinkovic-Savic. Cairo e De Laurentiis fanno fatica ad andare d'accordo. Quando leggo trattative tra i due club faccio sempre fatica a capire come possano andare a finire, vediamo. Il Torino vuole vendere bene e il Napoli vuole acquistare meglio".