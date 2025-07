Sorpresa Napoli-Arezzo: ecco chi sarà il telecronista su OneFootball

Ultimissime Napoli-Modena, tutto pronto per il primo test degli uomini di Antonio Conte al campo di Carciato.

Definita la formazione con l'esordio di Lang e il possibile impiego di De Bruyne, sarà un primissimo esame per osservare i progressi fisici e tattici dopo questi primi giorni di lavoro in Trentino.

Amichevole Napoli-Arezzo, Carlo Alvino in telecronaca

L'amichevole del Napoli sarà chiaramente visibile in Tv e streaming e a tal proposito c'è una sorpresa per la telecronaca.

Perché dopo aver raccontato la partita d'addio di Hamsik in esclusiva per CalcioNapoli24.it, i tifosi azzurri - soprattutto i nostalgici delle sue vecchie telecronache - avranno il piacere di sentire di nuovo Carlo Alvino in diretta.

"Stasera torno in telecronaca … sono a OneFootball", commenta il collega via X.

Vuoi vedere la prima amichevole del Napoli? OneFootball trasmetterà le amichevoli degli azzurri al prezzo di 9,99€. Per quanto riguarda la partita di martedì 22 Luglio, Napoli Arezzo, la gara singola sarà su OneFootball al prezzo di 9,99€. Acquistala qui: https://onefootball.link/415Gjw3