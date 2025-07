Fabbroni: "Osimhen doveva trattare meglio i tifosi del Napoli, De Laurentiis ha fatto un capolavoro”

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang? Sa quello che vuole e sa quello che pensa di poter dare poi, chiaramente, il campionato olandese è inferiore tecnicamente. Qualche difficoltà, quindi, potrebbe incontrarla, ma lui è convinto dei suoi mezzi: è uno che piace. Giocatori nuovi già con una forte personalità? Questo è frutto delle scelte di Conte ed è solo un bene. Meret e Milinkovic-Savic come portieri? Credo che in questo ruolo ci debba essere più tranquillità possibile, ma Meret non mi sembra un giocatore debole dal punto di vista della forza mentale. Ci sarà una rivalità, ma sarà sempre Conte a guidare il tutto. Credo che il Napoli possa avere due portieri importanti, perché il livello delle competizioni si è alzato in maniera importante. Modulo dell’Inter? Dipende tanto se Calhanoglu andrà via o meno, o il futuro di Frattesi: c’è ancora tanta carne al fuoco nell’Inter. L’Inter ha fatto un passo indietro dal punto di vista tattico delle conoscenze dell’allenatore, ma è la squadra più attrezzata: lotterà con il Napoli più fedelmente per lo scudetto. Cessione di Osimhen al Galatasaray? Dico: finalmente. Devo fare i complimenti a De Laurentiis e Manna, che sono riusciti a chiudere questo trasferimento con tutte le loro richieste. Anche se lo vedrò solo quando è stato messo tutto a posto. Ma posso dire che Osimhen non si è comportato bene con la piazza di Napoli. ”