Amichevole Napoli-Arezzo 0-0: De Bruyne scatenato, ma sbaglia un rigore in movimento! Lang giocoliere tra dribbling e un sombrero DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale e video da Carciato dell'amichevole Napoli-Arezzo. Quest'oggi, dopo dieci allenamenti per il Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole, ci sarà la prima amichevole degli azzurri. Alle ore 18, infatti, al campo di Carciato, andrà in scena SSC Napoli-Arezzo, prima uscita stagionale della SSC Napoli 2025/2026.



Amichevole Napoli Arezzo: diretta video da Dimaro

Dalle ore 16:45 saremo in diretta per il pre-partita di Napoli-Arezzo, visibile su CalcioNapoli24 TV: sia sul canale 79 del digitale terrestre (Napoli e Caserta) che sul nostro canale Youtube. Dopo l'ampio pre-partita dallo stadio di Carciato con i nostri inviati Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra, dalle ore 18:00 vi sarà la partita con la LIVE REACTION a cura di Ciro Novellino. Poi, dopo il match, il post-partita con le interviste ai protagonisti e gli Highlights Video di Napoli-Arezzo. E stileremo i Top & Flop con le pagelle della prima amichevole di stagione.



29' - Il portiere dell'Arezzo prova ad impostare dalla trequarti difensiva aretina, ma l'attacco azzurro riesce ad impedirgli l'impostazione.



26' - Sombrero di Lang ai danni di un avversario, tutto lo stadio rimane incredulo dalla giocata dell'olandese.



24' - Tavernelli ancora pericoloso! L'attaccante aretino si infila in area di rigore e tenta il tiro dopo una lotta con Marianucci. Meret è bravo coi piedi a respingere il tiro del bomber toscano.



23' - Tiro da fuori area di De Bruyne che è letteralmente scatnato in questa prima frazione di gioco! Il belga prova a centrare il sette in alto a destra della porta ma il tiro finisce alto.



22' - Ancora De Bruyne in area! Il belga murato dopo un tiro d'esterno destro.



19' - Altra azione dalla destra del Napoli, con Hasa che riesce ad impostare sempre bene verso i suoi compagni. Anguissa però non riesce ad essere incisivo.



17' - De Bruyne sbaglia un rigore in movimento! Super azione del Napoli con Juan Jesus che lancia verso Zanoli che crossa in mezzo per De Bruyne che spara alto col destro dal centro dell'area di rigore. Subito dopo è partito il coro "Kevin, Kevin, Kevin" sugli spalti.



16' - Lang continua a mostrare le sue grandi qualità nel dribbling nello stretto. L'olandese gioca prevalentemente sulal linea del fallo laterale cercando di mandare in fallo i suoi avversari.



14' - Arezzo pericoloso con Tavernelli. Il suo tiro a giro però finisce fuori. Poco dopo Renzi è di nuovo pericoloso sulla fascia destra, cross in mezzo che però non raggiunge nessun compagno.



12' - Grande recupero difensivo di Luca Marianucci! Concetti prova a sfuggirgli in allungo ma il difensore azzurro è più veloce e forte fisicamente.



11' - Il presidente De Laurentiis è presente allo stadio per assistere al match.



10' - Triangolo stupendo tra Hasa e De Bruyne in area di rigore! Il belga fa un uno-due con Hasa che riesce ad entrare in area ma non riesce a centrare la porta.



9' - Grande azione di De Bruyne sulla sinistra del campo, la palla però risulta troppo lungad esce fuori dal campo senza l'intervento dei difensori.



8' - Gilmour non è convocato per la gara e al momento è in palestra ad effettuare lavoro sulla cyclette.



7' - Lang si guadagna un calcio d'angolo dopo una serie di dribbling pericolosi.



5' - Lucca ruba palla sulla trequarti e prova a sfondare la difesa aretina con un doppio dribbling. Al bomber azzurro non riesce l'ultimo passaggio.



4' - Juan Jesus imposta dalla difesa ma gli azzurri non riescono ad essere pericolosi.

2' - Azione sulla sinistra di lang, cross in mezzo che però esce fuori direttamente.

2' - Primo fallo subito da Hasa a metà campo.

18.00 - Partita iniziata! Gli azzurri battono il calcio d'inizio.

17.57 - In campo le squadre!

17.56 - Pochi minuti ed entreranno in campo le squadre.

17.51 - Arbitra il signor Bonacina di Bergamo, assistenti Trinchieri e Zanellati, quarto uomo Calzavara.

17.49 - Anche l'Arezzo torna negli spogliatoi.

17.46 - Il Napoli rientra negli spogliatoi.

17.26 - Esclusi dal match Scott McTominay, Alessandro Buongiorno, Billy Gilmour, Giovanni Simeone.

17.24 - Squadre in campo per il riscaldamento iniziale, con i cinesini sul terreno di gioco.

17.20 - Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Arezzo:

SSC Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. A disposizione : Contini, Turi, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori.

: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. : Contini, Turi, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori. Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccione, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Pulcini, Righetti, Mawuli, Ravasio, Varela, Gilli, Fiore, Gigli, Perrotta, Ferrara, Dezi. Allenatore: Cristian Bucchi.

17.17 - Aperti i cancelli, i tifosi iniziano ad entrate.

17.14 - In campo i portieri del Napoli Meret, Turi e Ferrante per l'attivazione atletica.

17.04 - Tra pochi minuti saranno aperti i cancelli degli spalti della Ski.it Arena di Carciato.

Napoli-Arezzo: probabili formazioni

Di seguito quindi le probabili formazioni di Napoli-Arezzo:

Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Raspadori/De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang. A disposizione : Contini, Turi, Ferrante, Olivera, Mazzocchi, Jesus, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Zerbin, Coli Saco, Vergara, Hasa, McTominay, De Bruyne/Raspadori, Lucca, Simeone, Sgarbi.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Raspadori/De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang. : Contini, Turi, Ferrante, Olivera, Mazzocchi, Jesus, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Zerbin, Coli Saco, Vergara, Hasa, McTominay, De Bruyne/Raspadori, Lucca, Simeone, Sgarbi. Probabile formazione Arezzo (4-3-3): Trombini; De Col, Arena, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione, Dezi; Pattarello, Ravasio, Varela. A disposizione: Venturi, Ferrara, Sani, Renzi, Gilli, Concetti, Gigli, Perrotta, Damiani, Dell’Aquila, Coccia, Tavernelli, Bigi, Galli, Costantini, Pulcini, Fiore. Allenatore: Cristian Bucchi.

Napoli Arezzo: come vederla su OneFootball

Napoli Arezzo, dove vederla? C'è grande attesa anche per la prima uscita degli azzurri del Napoli di Antonio Conte. Ma dove vedere Napoli Arezzo in tv e in streaming? L'ufficialità è arrivata dalla SSC Napoli che trasmetterà su OneFootball (ma anche su DAZN e Sky Primafila) tutte le amichevoli del Napoli di questi ritiri estivi, ma a pagamento.

Amichevole Napoli-Arezzo alle ore 18: https://onefootball.link/415Gjw3

Prezzo amichevoli Napoli - OneFootball trasmette le amichevoli degli azzurri al prezzo di 9,99€. Per quanto riguarda la partita di martedì 22 Luglio, Napoli Arezzo, la gara singola sarà su OneFootball al prezzo di 9,99€: https://onefootball.link/415Gjw3