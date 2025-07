Grealish in Costiera Amalfitana, il driver: "Si allena qui già da 3 giorni, vi dico dove l'ho preso e cosa ha fatto"

Calciomercato Napoli, le ultimissime. A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il driver personale di Grealish, che è in Costiera Amalfitana, Salvatore:

"Grealish è ancora in Costiera Amalfitana, l'ho accompagnato proprio io. Non posso dirvi dove si sta allenando, ma sì, è qui. L'ho accompagnato stamattina, è qui da due o tre giorni già. Magari c'è qualche contatto col Napoli. L'ho preso all'areoporto di Napoli, l'ho accompagnato in Costiera e stamattina ha fatto il primo allenamento. Non posso chiedergli nulla, è in ferie e potrebbe essere disturbato da qualche domanda".