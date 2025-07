Probabili formazioni Napoli-Arezzo, le scelte di Conte e Bucchi: che tridente per gli azzurri!

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, quest'oggi, dopo dieci allenamenti per il Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole, ci sarà la prima amichevole degli azzurri. Alle ore 18, infatti, al campo di Carciato, andrà in scena SSC Napoli-Arezzo, prima uscita stagionale della SSC Napoli 2025/2026. Ma con quali uomini?

Probabili formazioni Napoli Arezzo: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Arezzo, visto che Conte ha a disposizione ben 28 calciatori di movimento, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Matteo Politano sarà assente per il risentimento muscolare, dopo l'allenamento di ieri pomeriggio. Lo stesso vale per Billy Gilmour (che ha lavorato sinora solo in palestra) e per Alessandro Buongiorno che sta svolgendo in questi giorni un lavoro di riatletizzazione. Mentre oggi è tornato in campo Scott McTominay, che potrebbe giocare qualche minuto nella ripresa.

Negli allenamenti di questi primi 6 giorni, Antonio Conte ha spesso schierato insieme Beukema-Rrahmani e Jesus-Marianucci, coi primi candidati a partire dall'inizio. Con Di Lorenzo e Spinazzola, favorito su Olivera non al meglio. E nella ripresa spazio a Zanoli, Mazzocchi e Mathias. A centrocampo i terzetti sono spesso stati impiegati così: Lobotka-Anguissa-Raspadori e De Bruyne-Hasa-McTominay. Con Scott non al meglio, è ipotizzabile vedere il secondo terzetto nella ripresa. Ma è vivo il ballottaggio De Bruyne-Raspadori dal 1'. In attacco pochi dubbi, col forfait di Politano: Neres e Noa Lang a supporto di Lukaku.

Probabili formazioni Napoli-Arezzo

QUI AREZZO - L’Arezzo scenderà in campo con il “4-3-3”. L’unico sicuro indisponibile è Chierico, mentre sono da valutare le condizioni di Dell’Aquila. Tra i giocatori attualmente presenti in ritiro ve ne sono diversi che sono in partenza.

SSC Napoli-Arezzo: le probabili formazioni

Di seguito quindi le probabili formazioni di Napoli-Arezzo: