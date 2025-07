CdS - I contatti con il Bologna per Ndoye non hanno mai avuto un seguito importante da giugno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ndoye.

"Ndoye è strutturalmente, cioè tatticamente il profilo ideale per la composizione della coppia con Lang a sinistra, versante offensivo, ma i contatti avviati a giugno, in occasione della partenza dell'operazione Beukema, non hanno mai avuto un seguito importante.

Del tipo: Napoli pronto a garantire una trentina di milioni più il cartellino di Zanoli, giocatore apprezzato da Italiano; risposta, picche senza replica"