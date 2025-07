Calciomercato Napoli - Ademola Lookman ha un patto di ferro con l’Inter come lo definisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il calciatore ha solo i nerazzurri nella sua testa. L’accordo è fino al 2030 per un ingaggio netto da 4,5 milioni di euro. Il Napoli - come evidenzia Gazzetta - aveva offerto ben 5 milioni a Lookman ma lo stesso ha rispedito al mittente qualsiasi approccio perché vuole solo l’Inter.