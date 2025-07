Staff Conte, a Dimaro spunta un ex compagno di Abbruscato: "Faccio un appello ad Elvis" | VIDEO CN24

Ritiro Napoli - Sorpresa questa mattina a Dimaro per un membro dello staff di Conte. L'ex giocatore Manuel Roman Del Prete è giunto in Val di Sole per venire a trovare il suo ex compagno di squadra Elvis Abbruscato, attuale membro dello staff di Conte, che ha giocato insieme a lui alla Reggiana. Del Prete, indossando la maglia di Abbruscato all'epoca del Lecce, è venuto ai nostri microfoni per fare un appello ad Abbruscato per poterlo incontrare qui a Dimaro. Clicca su play per guardare il video: