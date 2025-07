SSC Napoli, ecco i numeri di maglia di Ferrante e Marianucci per l'amichevole con l'Arezzo | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Come si può ben vedere in distinta, almeno per l'amichevole di oggi, la prima uscita stagionale degli azzurri, Luca Marianucci scenderà in campo con la maglia numero 35. Mentre il giovane portiere dei partenopei, Mathias Ferrante, ha scelto la numero 25.

Formazioni ufficiali Napoli Arezzo

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Arezzo:

SSC Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. A disposizione : Contini, Turi, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori.

: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. : Contini, Turi, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori. Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccione, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Pulcini, Righetti, Mawuli, Ravasio, Varela, Gilli, Fiore, Gigli, Perrotta, Ferrara, Dezi. Allenatore: Cristian Bucchi.