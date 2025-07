TMW - Slittano le visite mediche di Folorunsho con il Cagliari! Offerta last minute del Torino, la situazione

Calciomercato Napoli - L'appuntamento per le visite mediche col Cagliari era fissato per oggi a Roma, ma Michael Folorunsho non le ha ancora svolte.

Il centrocampista è in uscita dal Napoli e l'affare con i sardi sembrava del tutto fatto. Ma al momento sembra esserci ancora qualche dettaglio da sistemare.

Calciomercato Napoli, slittano le visite di Folorunsho

Come riferisce TMW, c'è stato inoltre un tentativo last minute del Torino che ha provato ad insinuarsi all'interno di una trattativa già del tutto definita.

Nella notte i granata hanno messo sul piatto una proposta da 1 milione di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto al termine della stagione.

Il Cagliari deve ancora definire qualche piccolo dettaglio con il Napoli e proprio dalla Sardegna filtra ottimismo per la chiusura dell'affare in tempi brevi. Intanto, le visite mediche sono slittate e presto verranno fissate nuovamente.