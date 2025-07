Galatasaray, aumento di capitale di circa 170 milioni di euro! Ora affondo finale per Victor Osimhen

Novità in casa Galatasaray. Il club turco ha annunciato oggi un aumento di capitale da circa 170 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso una nota diramata sui propri canali.

"Nell’ambito della decisione del Consiglio di Amministrazione della nostra Società del 3 luglio 2025, il capitale emesso della nostra società, pari a114 milioni di euro, è stato aumentato del 150% all’interno del sistema di capitale autorizzato, mediante un aumento di capitale in contanti pari a 171 milioni, portandolo così a 285 milioni".

Come riferisce Calcio & Finanza, il 21 luglio 2025 si è concluso il periodo di 15 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione. L'80% della cifra è stato usato per il rimborso del capitale, degli interessi e delle commissioni, oltre che di tutti gli oneri accessori per il credito generale sottoscritto presso l’istituto di credito Ziraat Bankasi. La parte restante viene invece divisa per compensi ai calciatori, l'indennità di trasferimento ai club e i debiti commerciali verso fornitori scaduti, oltre che per i pagamenti fiscali per un ulteriore 10%. La società turca potrà effetturare varizazioni fino al 10% per le categorie appena elencate, mentre non potrà effettuare variazioni per i pagamenti fiscali. Intanto il Galatasaray è pienamente concentrato sull'affare Osimhen con la SSC Napoli.