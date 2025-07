SportMediaset - Vergara pronto per la Serie A: sondaggio del Lecce

Calciomercato Napoli - Non solo il calciomercato in entrata, ma ora è tempo di sfoltire la rosa. Dopo aver chiuso per i primi cinque acquisti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte deve sistemare i giocatori con le valigie già pronte.

Uno di questi è Antonio Vergara, centrocampista di proprietà degli azzurri in prestito alla Reggiana nell'ultimo campionato.

Calciomercato Napoli, sondaggio Lecce per Vergara

Per lui, adesso, potrebbe essere giunto il momento del salto di categoria. Come riferisce Orazio Accomando, giornalista di Spormediaset, infatti, sulle sue tracce è finito il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani: i salentini hanno sondato il terreno per comprendere la fattibilità dell'affare.