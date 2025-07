Anellucci: "Ndoye non mi convince. Faccio una riflessione su Chiesa ed il Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Sembra esserci un concreto rischio di non riuscire a riportare in Italia Kolo Muani. Sarebbe una perdita importante per la Juve? Secondo lei, questo potrebbe rimettere in pista Vlahovi??

“Credo che sarebbe una cosa abbastanza negativa per la Juventus, perché Kolo rappresenta un giocatore di grande prospettiva. Sono sincero: è una di quelle situazioni che, nel mercato di gennaio dello scorso anno, aveva suscitato maggiore interesse.

A parte qualche prestazione negativa – che comunque ci può stare – parliamo di uno di quei giovani da tenere sotto osservazione, potenzialmente un gran colpo. Se la Juventus, per motivi che non conosco, non dovesse riuscire a portarlo a casa, sì, sarebbe una grave perdita. Su Vlahovic, invece, nessuna chance.”

Le chiedo un parere su Sancho: secondo lei, la Juve ha la forza economica per acquistarlo e soddisfare anche le sue richieste salariali? E qualora la risposta fosse sì, una figura del genere si integrerebbe bene nello spogliatoio bianconero?

“Questa è una domanda a cui purtroppo non posso rispondere pienamente, perché non conosco il giocatore fuori dal campo. Posso dirti che è sicuramente un giocatore importante, con margini di crescita esponenziali. Tuttavia, non so qual è la posizione attuale della Juventus su di lui.

E poi, onestamente, non riesco a capire cosa stia facendo il Manchester United. Negli ultimi anni sembra che stia distruggendo tutto: da Sancho a Rashford, a giocatori regalati come se nulla fosse. Non è chiaro cosa stiano cercando di costruire. Detto questo, se la Juventus riuscisse davvero a prenderlo, parliamo comunque di un giocatore che sposta gli equilibri.”

La porto ora in casa Inter: è notizia di oggi che il Real Madrid sarebbe interessato a Nicolò Barella. Secondo lei, è una pista perseguibile?

“Non lo so, ma il Real Madrid, quando punta un giocatore, di solito lo prende. Partiamo da questo presupposto. Quindi, se i rumors che si leggono in questi giorni dovessero corrispondere al vero, è chiaro che potrebbe diventare qualcosa di concreto.”

Si complica la pista Ndoye per il Napoli. Oggi si parla anche di Kubo. Secondo lei, questo calciatore potrebbe fare al caso del Napoli?

“Non mi convince. Secondo me, il Napoli dovrebbe iniziare a fare qualcosa in uscita, prima di pensare agli acquisti. La rosa è già molto lunga. È vero che il calciomercato è ancora lungo, e ci saranno tante occasioni e tante idee, ma al momento credo che la priorità sia snellire un po’ il gruppo.”

Per quanto concerne invece Federico Chiesa, lo vedrebbe bene al Napoli?

“Il mio pensiero su Chiesa è semplice: credo che sia un giocatore che debba ripartire da zero. Deve accettare anche di abbassarsi quello stipendio faraonico che ha. In Premier guadagna troppo, ma lui non ha dimostrato nulla a Liverpool. Viene da due infortuni molto gravi.

È ancora giovane, sì, ma non mi ha mai convinto il suo atteggiamento, soprattutto in campo: troppe sceneggiate, troppi tuffi. Deve davvero mettere un punto e ripartire, se vuole tornare a certi livelli. Il Chiesa della Fiorentina, o quello prima del primo infortunio, era un giocatore che poteva davvero spaccare le partite. Ma da allora non è più stato lo stesso. E da due infortuni così è davvero dura tornare. Insomma, mi convince un po’ più di Kubo ma non investirei su di lui.”